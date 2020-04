VIRUS: Italienischer Virologe warnt Trump vor Entlassung Faucis

ROM (dpa-AFX) - Einer von Italiens führenden Coronavirus-Experten hat US-Präsident Donald Trump vor der Entlassung von Gesundheitsberater Anthony Fauci gewarnt.



Dies wäre eine katastrophale Nachricht nicht nur für die USA, sondern für die gesamte internationale Gemeinschaft, schrieb der Mediziner Giuseppe Ippolito in einem Brief an Italiens Präsident Sergio Mattarella, der am Mittwoch bekannt wurde.

Der Immunologe Fauci ist Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten in den USA und iTrumps Berater in der Corona-Krise. Nachdem er angedeutet hatte, dass strengere Maßnahmen in den USA mehr Leben hätte retten können, schickte Trump einen Tweet mit dem Hashtag #FireFauci weiter. Damit beförderte er Spekulationen über eine Ablösung des Mediziners. Am Montag machte der US-Präsident aber klar, dass er zu Fauci stehe.

Ippolito ist Wissenschaftlicher Direktor des Spallanzani-Krankenhauses in Rom, Italiens Topadresse für Forschung und Behandlung ansteckender Krankheiten. Er würdigte Fauci als "einen der wichtigsten Wissenschaftler der Welt auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten". "Wir brauchen Anthony Faucis Führung in den USA oder anderswo, um die Herausforderungen zu bewältigen, die diese Pandemie für unsere Gesundheitssysteme darstellt."

Italien und USA gehören zu den beiden weltweit am schlimmsten von der Corona-Krise betroffenen Länder./alv/DP/fba