VIRUS: Israel will Hotels für Genesung von Corona-Patienten nutzen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel will im Kampf gegen das Coronavirus leerstehende Hotels für die Genesung leicht erkrankter Patienten verwenden.



Hotels mit mindestens 200 Betten sollten sich für die Maßnahme bewerben, bestätigte das Verteidigungsministerium am Dienstag. Diese sollen unter anderem nicht mehr als 30 Kilometer von einem medizinischen Zentrum entfernt und in der Lage sein, drei Mahlzeiten am Tag anzubieten. Zwei Hotels in Jerusalem und Tel Aviv sollen laut Angaben vom Montag bereits Ende der Woche bereitstehen.

Die ausgewählten Hotels sollten zunächst für einen Monat entsprechend genutzt werden, mit der Option auf Verlängerung um zwei weitere Monate. Die Armee sei verantwortlich für den Betrieb der Hotels. Wie viele Patienten aktuell für die Maßnahme in Frage kämen, konnten die zuständigen Stellen zunächst nicht sagen. Auch nicht, wie viele Hotels es in der Größenordnung im Land gibt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist das Virus Sars-CoV-2 mittlerweile bei mehr als 300 Personen in Israel nachgewiesen worden. Todesfälle wurden bisher nicht erfasst. Tausende Menschen befinden sich in Heimquarantäne.

Israel hatte Anfang März damit begonnen, wegen des Coronavirus die Einreisebestimmungen für Touristen zu verschärfen. Mittlerweile müssen alle Personen, die einreisen, in eine Heimquarantäne - Hotels können nicht dafür genutzt werden. Tausende Touristen verließen daraufhin das Land, viele Hotels schlossen. Außerdem dürfen sich in einem Raum mittlerweile nur noch maximal zehn Personen aufhalten./jak/DP/jha