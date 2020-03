VIRUS/Irans Präsident: Keine Ausgangssperre im Land wegen der Corona-Krise

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat Spekulationen über eine Ausgangssperre im Land wegen der Corona-Krise zurückgewiesen.



"Es wird im Iran keine Quarantäne geben, weder heute noch während der Neujahrsferien (20. März bis 2. April)", sagte er am Sonntag im iranischen Staatsfernsehen. Falls eine Quarantäne notwendig werden sollte, werde dies vom Krisenstab in Teheran und nicht außerhalb der Regierung entschieden, so der Präsident.

Damit wies er erneut Kritik an seiner Krisenpolitik und Forderungen nach einer Ausgangssperre zurück. Experten und auch einige Abgeordneten sind der Meinung, dass es ohne Ausgangssperre zu einer Katastrophe im Iran kommen könnte. Diese Sorgen werden durch Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag gestützt: Die Zahl der Corona-Toten war demnach auf 612, die der Infizierten auf 12 729 gestiegen.

Gerüchte über eine Ausgangssperre wegen der Corona-Krise hatten am Samstag in Teheran einen Ansturm auf die Supermärkte verursacht. In vielen Supermärkten waren laut Augenzeugen die meisten Waren, insbesondere Mineralwasser, Waschpulver und Plastikhandschuhe, ausverkauft. Die große Nachfrage hatte aber auch mit den anstehenden Neujahrsferien zu tun. Sie beginnen am 20. März und dauern bis zum 2. April./str/fmb/DP/zb