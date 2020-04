VIRUS: Iran verurteilt Stopp der US-Zahlungen an WHO

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat den Zahlungsstopp der USA an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) scharf verurteilt.



Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bezeichnete die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump auf Twitter als "Schande". Mitten im globalen Kampf gegen das Corona-Virus bedeute dies "Mobbing". Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mussawi, sprach nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Isna am Donnerstag von einem "Verbrechen gegen die Menschlichkeit".

Trump hatte die Beitragszahlungen an die WHO am Dienstag gekappt. Er macht die Organisation für die vielen Toten in der Corona-Krise mitverantwortlich. Durch Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und rund um die Welt verbreitet./str/fmb/DP/jha