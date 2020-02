VIRUS: Iran setzt vorübergehend alle China-Flüge aus

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Infektion vorübergehend alle Flüge von und nach China ausgesetzt.



Das gab Gesundheitsminister Saaid Namaki Medienangaben zufolge am Samstag bekannt. Zwar habe es bis jetzt im Iran keinen Corona-Fall gegeben. Aber nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Virus als weltweiten Notfall eingestuft habe, sei diese Vorsichtsmaßnahme seitens der Regierung getroffen worden, so der Minister.

Vize-Präsident Ishagh Dschahangiri betonte, dass diese Maßnahme nur temporär sei. Die strategischen Beziehungen zwischen dem Iran und China seien für Teheran zwar sehr wichtig, Priorität habe jedoch die Gesundheit der Iraner, erklärte der Vizepräsident auf Twitter.

Bis vor dieser Entscheidung brauchten chinesische Staatsbürger für die Einreise in den Iran eine "Gesundheitskarte" und wurden außerdem am Flughafen IKA in Teheran von Vertretern des Gesundheitsministeriums medizinisch getestet./str/fmb/DP/zb