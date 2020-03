VIRUS/Iran: Neujahrsrede des obersten Führers wegen Corona-Krise abgesagt

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Neujahrsrede des obersten iranischen Führers ist wegen der Coronavirus-Krise im Land abgesagt worden.



Ajatollah Ali Chamenei werde seine ursprünglich am 21. März im Mausoleum des achten schiitischen Imam Resa in Maschad in Nordostiran geplante Rede wegen der eventuellen Ansteckungsgefahr an dem Virus nicht halten, twitterte die Nachrichtenagentur Fars am Montag. Chamenei werde daher dieses Jahr auch nicht nach Maschad reisen, berichtete Fars weiter.

Die Neujahrsrede Chameneis im Imam Resa Mausoleum in Maschad - dem heiligsten Ort im Land - ist eine der wichtigsten religiösen sowie politischen Veranstaltungen in der islamischen Republik. Chamenei hat laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen des Landes.

Wegen der Coronavirus-Krise im Iran sind seit zwei Wochen landesweit auch alle Freitagsgebete abgesagt worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag ist die Zahl der Coronavirus-Toten in Iran auf 237 gestiegen, infiziert seien landesweit über 7000 Menschen./str/fmb/DP/fba