VIRUS: Influenza statt Coronavirus - Großer Ansturm auf Kinderarztpraxen

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Die Wartezimmer bei Kinderärzten sind momentan komplett überfüllt.



"Die Eltern rennen uns die Bude ein", sagte die stellvertretende Vorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Bayern, Brigitte Dietz, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Situation in den Praxen ist in ganz Deutschland angespannt." Der Grund sei aber meistens nicht die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Viele Kinder hätten wie immer zu dieser Jahreszeit fieberhafte Atemwegsinfekte und ganz oft auch die richtige Grippe. Dieses Jahr sei es mit der Influenza besonders schlimm./cor/DP/zb