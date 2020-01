VIRUS: Indien will seine Bürger wegen Coronavirus aus China ausfliegen

NEU DELHI (dpa-AFX) - Wegen der schnellen Ausbreitung des Coronavirus will Indien seine Bürger aus China holen.



Die indische Botschaft in Peking arbeite zurzeit mit chinesischen Behörden an der Logistik der Evakuierungsaktion aus der betroffenen Provinz Hubei, hieß es am Dienstag aus dem Außenministerium in Neu Delhi. Rund 250 Inder sollen herausgeflogen werden, schrieben örtliche Medien.

In Indien gab es bisher noch keinen bestätigten Coronavirus-Fall, aber mehrere Verdachtsfälle. An indischen Flughäfen werden Passagiere aus China verstärkt auf mögliche Symptome der Infektionskrankheit überprüft, hieß es aus Indiens Gesundheitsministerium. Auch Reisende, die aus dem Nachbarland Nepal über die Grenze kommen, sollen demnach genauer geprüft werden. Nepal liegt zwischen Indien und China und es gibt dort bislang einen bestätigten Fall./asg/DP/mis