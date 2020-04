VIRUS: AB Inbev behält dank Dividendenkürzung eine Milliarde Euro im Haus

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

LEUVEN (dpa-AFX) - Der hoch verschuldete weltgrößte Bierbrauer AB Inbev senkt wegen der Corona-Pandemie seine Dividende kräftig.



Die Schlussdividende für das abgelaufene Geschäftsjahr soll nun auf 50 Cent je Aktie halbiert werden, teilte der Brauer bekannter Marken wie Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois am Dienstag in Leuven mit. Mit diesem Schritt behält der Konzern rund eine Milliarde Euro in der Kasse.

Da zudem die Hauptversammlung, bei der die Aktionäre die Dividende absegnen sollen, vom 29. April auf den 3. Juni verschoben wurde, wird die Schlussdividende für das vergangene Geschäftsjahr auch erst später ausbezahlt. Im Vorjahr hatten die Aktionäre bereits eine Zwischendividende von 80 Cent je Anteilsschein erhalten.

Der Konzern hatte wegen der Auswirkungen von Covid-19 bereits Ende März seine Jahresziele zurückgenommen. Dass in zahlreichen Ländern seit vielen Wochen Restaurants und Bars geschlossen sind, schlägt sich auf den Absatz von Bierbrauern und Getränkeherstellern nieder.

So haben auch die Rivalen Heineken und Carlsberg bereits ihre Jahresprognose zurückgezogen. Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard rechnet seinerseits ebenfalls mit einem massiven Gewinnrückgang im laufenden Geschäftsjahr./kro/mis/zb