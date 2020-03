VIRUS: Ifo Institut zieht Geschäftsklimaindex vor

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Ifo Institut hat die Veröffentlichung von Daten zum Geschäftsklima in Deutschland wegen der Coronakrise vorgezogen.



Das Institut werde bereits am Donnerstag ein "vorläufiges Geschäftsklima" für März veröffentlichen, teilte das Forschungsinstituts am Mittwoch mit. Es sei das erste Mal seit 70 Jahren, dass vorläufige Zahlen zum Ifo-Geschäftsklima veröffentlicht werden.

Die Veröffentlichung des regulären Ifo-Geschäftsklimas für März soll nach jetzigen Stand weiterhin am 25. März erfolgen, sagte ein Sprecher des Instituts. Das Ifo-Geschäftsklima ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Nachdem bereits die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung massiv gefallen waren, ist auch beim Ifo-Index mit einem herben Einbruch zu rechnen.

Zuvor hatte der Präsident des Ifo Instituts, Clemens Fuest, in einem Gastkommentar im "Handelsblatt" drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Folgen der Coronakrise gefordert. "Wir müssen verhindern, dass die Wirtschaft durch kollabierende Unternehmen, Jobverluste und Panik im Finanzsektor in einen Abwärtsstrudel gerät", schrieb Fuest. Seiner Einschätzung nach ist eine Kombination massiver Stützungsmaßnahmen notwendig, bei denen es auf Zielgenauigkeit und schnelles Handeln ankomme./jkr/la/stk