VIRUS/Ifo Institut: Deutsche Wirtschaft leidet erheblich unter Corona-Epedemie

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Folgen der Corona-Epidemie schlagen auf die Unternehmen in Deutschland durch.



Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen leiden unter Lieferengpässen, Nachfrageausfällen oder Verzögerungen, wie das ifo Institut am Donnerstag in München mitteilte. Nur gut zwei Prozent aller Firmen berichteten von positiven Auswirkungen.

Besonders belastet wurden zwei Branchen. Mit 96 Prozent bei Reiseveranstaltern und Reisebüros und 79 Prozent im Gastgewerbe wirkten sich die bereits von mehreren Ländern erlassenen Reisebeschränkungen erheblich aus. Im Verarbeitenden Gewerbe spürten 63 Prozent der Firmen negative Auswirkungen der Epidemie. Insgesamt klagten 56,2 Prozent der 3400 befragten Unternehmen über negative Auswirkungen./ssc/mf/jha/