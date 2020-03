VIRUS/IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

LAUSANNE (dpa-AFX) - Die Olympischen Spiele in Tokio sollen verschoben werden, spätestens aber im Sommer 2021 stattfinden.



Das haben das Internationale Olympische Komitee und die Olympia-Organisatoren in Japan gemeinsam am Dienstag beschlossen, wie das IOC mitteilte./hc/DP/jha