VIRUS/IHK sagt Jahresempfang ab - Verdachtsfall in Gaucks Umfeld

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Industrie- und Handelskammer in Rostock hat ihren für Dienstag in der Stadthalle der Hansestadt geplanten Jahresempfang abgesagt.



Grund dafür sei ein Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion im Umfeld von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, teilte die IHK am Montag mit. Daraufhin sei dieser von seiner Zusage zurückgetreten. Gauck war neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Aida-Chef Felix Eichhorn als Redner eingeladen. Auch angesichts der Unsicherheit in der Bevölkerung wegen des Coronavirus sei es geboten, nunmehr einen alternativen Termin zu finden, sagte IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp./mgl/DP/nas