VIRUS/IG-Metall in Bayern: Keine Zugeständnisse bei Tarifen wegen Corona

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall will bei den Tarifverhandlungen für die Branche keine Zugeständnisse wegen der Coronavirus-Krise machen.



"Wir brauchen gerade in der jetzigen Krise stabile Einkommen und eine Stärkung der Kaufkraft der Bürger, alles andere wäre volkswirtschaftlicher Unsinn", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). Mit der IG Metall werde es keinen "Corona-Abschluss" geben.

Der Gewerkschafter bekräftigte zugleich die Forderung, bei Kurzarbeit nicht nur Unternehmen sondern auch die direkt Betroffenen bei den Sozialabgaben zu entlasten. Damit würden die betroffenen Beschäftigten nicht 40, sondern - je nach tariflicher Regelung - nur fünf bis 15 Prozent ihres Nettoeinkommens verlieren, sagte Hofmann.

Für die rund 700 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen laufen die Tarifverhandlungen seit Donnerstag. IG Metall und Arbeitgeber kamen in Paderborn zu ihrer ersten offiziellen Verhandlungsrunde zusammen. Bei den Gesprächen ging es erst einmal nicht um Entgelterhöhungen. Die Gewerkschaft will zunächst darüber sprechen, wie Arbeitsplätze gesichert werden können./hgo/DP/zb