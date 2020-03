VIRUS: Hamburger Volksfest Frühlingsdom wird abgesagt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Frühlingsdom wird wegen des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt.



Das sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Donnerstag in Hamburg. Eine entsprechende Allgemeinverfügung stand zunächst noch aus. Der Hamburger Dom gilt als das größte Volksfest in Norddeutschland. Im vergangenen Jahr hatten rund zweieinhalb Millionen Menschen den Frühlingsdom besucht. Er sollte vom 27. März bis zum 26. April stattfinden./cgl/egi/fi/DP/stk