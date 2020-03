VIRUS: Hamburger Hochschulen stoppen Regelbetrieb

HAMBURG/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus stellen die Hamburger Hochschulen am kommenden Montag den Regelbetrieb ein.



Das beschloss der Senat am Freitag auf einer Sondersitzung, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss mitteilte. In Nordrhein-Westfalen wird der Start des Sommersemesters vorerst bis zum 19. April, dem Ende der Osterferien, verschoben, wie die Landesregierung mitteilte. Ursprünglich sollte das Sommersemester an den Fachhochschulen am 23. März und an den Universitäten am 6. April beginnen./dot/swe/DP/mis