VIRUS: Hamburger Fischmarkt abgesagt - Elphi-Plattform geschlossen

HAMBURG (dpa-AFX) - Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ist der Hamburger Fischmarkt zum ersten Mal in 300 Jahren Marktgeschichte abgesagt worden.



Ab sofort müssen Touristen und Hamburger sonntagmorgens auf den Fischmarkt an der Elbe verzichten, wie das Bezirksamt Altona am Freitag mitteilte. Der Markt soll zunächst bis Ende April geschlossen bleiben.

Auch die Aussichtsplattform der Elbphilharmonie wird ab Samstag geschlossen. Konzerthausführungen werden bis zum 29. März ausgesetzt, wie die Elbphilharmonie weiter mitteilte. Von den Maßnahmen betroffen seien auch das Restaurant Störtebeker und das Elbphilharmonie Kulturcafé am Mönckebergbrunnen./kca/DP/nas