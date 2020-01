VIRUS: H&M lässt wegen Coronavirus viele Filialen in China geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - In China bleiben 74 Hennes & Mauritz -Filialen und drei Läden der H&M-Tochtermarke Monki wegen des neuartigen Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen.



Auch Reisen von Mitarbeitern nach China und innerhalb des Landes seien gestoppt worden, teilte eine Sprecherin des schwedischen Modekonzerns am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Man halte sich an Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und der lokalen Behörden und informiere seine Angestellten laufend über die aktuelle Situation. Die H&M-Gruppe, zu der auch andere Modemarken wie COS oder Monki zählen, hat 520 Geschäfte in China, 455 davon sind H&M-Filialen.

Das neue Coronavirus war vor wenigen Wochen in der chinesischen Millionenstadt Wuhan aufgetreten. Seitdem sind in China Tausende Fälle bekanntgeworden, auch in mehreren anderen Ländern wurden mittlerweile Infektionen bestätigt, darunter in Deutschland und Frankreich./trs/DP/nas