VIRUS: Grüne für Corona-Bonds als befristete Krisenmaßnahme

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Grünen werben für eine europäische Schuldenaufnahme über Corona-Bonds als befristete Krisenmaßnahme.



"Corona-Bonds sind eine Art temporäre Eurobonds und deshalb auch einfacher tragbar für Länder, die bisher keine Eurobonds wollten", sagte die Grünen-Europapolitikerin Ska Keller der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Die gemeinsame Ausgabe von Anleihen bedeute "nicht automatisch, dass die Schulden vergemeinschaftet werden".

Niemand sei an der akuten wirtschaftlichen Notlage schuld, alle seien betroffen. "Wir brauchen dringend eine europäische Antwort auf die Krise", sagte die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament. "Es ist wichtig, dass wir das gemeinsam angehen, auch um zu zeigen: Europa ist sich der Schwere der Situation bewusst."

In der Reaktion auf die Wirtschaftskrise werde sich zeigen, wie stark Europa zusammenhalte. Das werde nicht in Brüssel entschieden, sondern in den Hauptstädten. "Ich glaube, auch manche in Deutschland und in der Bundesregierung sind sich der Brisanz noch nicht bewusst, was das für Europa bedeutet, wenn die Länder jetzt nicht zusammenstehen", sagte Keller.

Corona-Bonds sind in der EU sehr umstritten. Italien, Spanien, Frankreich und andere Länder wollen unbedingt die gemeinsame Schuldenaufnahme, Deutschland und andere lehnen sie ab. Die Eurogruppe will am 7. April Kompromissvorschläge vorlegen./vsr/DP/zb