VIRUS/Großbritannien: Industriestimmung gibt kräftig nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat die Industriestimmung in Großbritannien erheblich belastet.



Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 3,9 Punkte auf 47,8 Zähler. Eine erste Schätzung wurde leicht nach unten korrigiert. Die Produktion sei so stark eingebrochen wie seit Mitte 2012 nicht mehr, erklärte Markit. Auch am Arbeitsmarkt seien die Folgen der Virus-Krise zu spüren gewesen./bgf/jkr/jha