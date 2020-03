VIRUS/Großbank Santander: Können auch schwere Krise durchstehen

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

SANTANDER (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander spürt trotz der Turbulenzen infolge der Coronavirus-Pandemie bisher keine schweren Folgen für ihr Geschäft.



Die Krise dürfte sich im ersten Quartal nicht nennenswert auf die Zahlen der Bank auswirken, heißt es in einer Präsentation von Verwaltungsratschefin Ana Botín zu einer Investorenkonferenz am Dienstag. Die Bank sei gut aufgestellt, um eine schwere Krise durchzustehen. Es aber noch zu früh, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie einzuschätzen.

Im ersten Quartal dürfte sich der Gewinn und das Kapital Botín zufolge ähnlich entwickelt haben wie in den Quartalen zuvor. Sollte sich die Wirtschaft nach einem steilen Absturz schnell wieder erholen - Experten sprechen von einer Kurve in V-Form - dürfte der Gewinn der Bank in diesem Jahr nur um etwa fünf Prozent sinken. Maßnahmen zur Krisenbewältigung seien dabei jedoch nicht eingerechnet./stw/jha/