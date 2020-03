VIRUS: Google sagt auch Online-Version seiner Entwicklerkonferenz ab

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google hat den Plan aufgegeben, seine wegen Coronavirus-Risiken abgesagte Entwicklerkonferenz Mitte Mai mit Online-Übertragungen zu ersetzen.



Die Google I/O werde in diesem Jahr in keiner Form stattfinden, erklärte der Internet-Konzern in der Nacht zu Samstag. Neuigkeiten zur nächsten Version des Smartphone-Systems Android sollen stattdessen über Blogs und Foren geteilt werden.

Die Entwicklerkonferenzen mit tausenden Teilnehmern sind wichtig für die Tech-Unternehmen, um neue Produkte vorzustellen und den Kontakt zu Partnern und Journalisten zu halten. Unter anderem auch Facebook und Apple kündigten an, ihre diesjährigen Konferenzen im Mai und Juni in Online-Events umzuwandeln./so/DP/stw