VIRUS: Giffey für bundesweit einheitliche Ausweitung der Notbetreuung

Eltern bräuchten jetzt "verständliche, möglichst bundesweit einheitliche Regelungen", sagte die SPD-Politikerin am Freitag dem RBB-Sender Radio Eins, bevor sie mit ihren Länderkollegen in einer Telefonschalte beriet. Es müsse geklärt werden, auf welche Berufs- und Bedarfsgruppen das Angebot ausgeweitet werde. Dabei sei es sehr wichtig, an die Alleinerziehenden zu denken, betonte Giffey, und im Sinne der Kinder zu handeln.

Notbetreuung bekommen bisher Kinder von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen - die Länder sind dafür zuständig, welche das sind. Es zählen etwa die Pflege- und Gesundheitsberufe oder Sicherheitskräfte dazu. Viele Länder seien bereits davon abgerückt, dass für den Anspruch auf Betreuung beide Eltern in solchen Berufen arbeiten müssten, sagte Giffey. "Das ist schon mal ein wichtiger Schritt." Auch die Ausweitung auf Alleinerziehende hatten mehrere Landesregierungen bereits am Donnerstag angekündigt.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa dürfen von 23. April an auch Mitarbeiter von Tankstellen, des Lebensmittelhandels, von Drogerien sowie Hausmeister ihre Kinder in die Notbetreuung bringen, zudem Bankangestellte und Mitarbeiter in Pharmaindustrie und Seifenfabriken./ted/DP/jha