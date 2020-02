VIRUS: Gesundheitsminister beraten über Ausbreitung in Italien

ROM/BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der raschen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Italien berät die italienische Regierung an diesem Dienstag mit den Nachbarländern und Deutschland die Lage.



Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reist dazu nach Rom. An dem Treffen am Nachmittag sollen neben dem Gastgeber zudem seine Amtskollegen aus Slowenien, Frankreich, der Schweiz und Österreich teilnehmen.

Die Zahl der Infizierten in Italien war auf mehr als 220 gestiegen. Spahn sagte am Montag, ein Virus mache an Landesgrenzen nicht halt. Erwartet wird, dass die Minister Reaktionen auf die Ausbreitung des Virus beraten. Der italienische Zivilschutz und die Regierung in Rom hatten sich bereits gegen Grenzschließungen ausgesprochen. Dies sei rechtlich zwar machbar, bringe aber keinen praktischen Nutzen, so der Zivilschutz./reu/DP/he