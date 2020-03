VIRUS: 'Gesicht' des spanischen Kampfes gegen Corona positiv getestet

MADRID (dpa-AFX) - Das "Gesicht" des Kampfes gegen die Corona-Pandemie in Spanien, der Arzt und Epidemiologe Fernando Simón, ist positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden.



Der 57-Jährige warte nun auf das Ergebnis des zweiten Tests, der die Infektion zweifelsfrei bestätigen soll, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien am Montag unter Berufung auf die Regierung in Madrid.

Der Leiter der Behörde für Gesundheitliche Notfälle (CCAES) im Madrider Gesundheitsministerium gehört inzwischen wohl zu den bekanntesten Spaniern. Er tritt seit Ausbruch der Krise jeden Tag im Regierungssitz Palacio de la Moncloa am frühen Nachmittag vor die Kameras, um die neuesten Zahlen mitzuteilen und eine Einschätzung abzugeben. Am Montag werde er aber wegen des positiven ersten Tests abgelöst, hieß es.

Am Sonntag hatte man die Krankheit erahnen können: Simón sah nicht gut aus und hatte Schwierigkeiten beim Sprechen./er/DP/zb