VIRUS/Gauland: Bundesregierung muss Exit-Strategie jetzt vorlegen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sollte nach Auffassung der AfD jetzt schon einen Fahrplan für einen Ausstieg aus den harten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorlegen.



"Es versteht sich von selbst, dass all diese Maßnahmen unter dem Vorbehalt stehen, dass sich der Anstieg der Infektionszahlen weiter verlangsamt", sagte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, am Dienstag in Berlin. "Aber die Bundesregierung darf die Bürger nicht länger mit der Ungewissheit über die Zukunft alleine lassen", fügte er hinzu.

Die AfD-Fraktion wollte am Nachmittag bei einer Sondersitzung im Bundestag über eigene Vorschläge zum Umgang mit der Covid-19-Krise beraten. Zu der Sitzung, die aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsregeln in einem besonders großen Saal stattfinden soll, haben sich mehrere Dutzend Abgeordnete angekündigt. Die Bundesregierung will über ihre Überlegungen, wann und wie das Wirtschaftsleben sowie der Unterricht an Schulen und Hochschulen schrittweise wieder anlaufen könnten, erst nach Ostern informieren.

Als Vorbild sieht Gauland das Vorgehen des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz. Er sagte: "Es ist gut und richtig, dass Sebastian Kurz die Corona-Maßnahmen in Österreich nach Ostern wieder lockern will." Kurz habe ganz erkannt, dass die Bürger in diesen schweren Zeiten eine Perspektive bräuchten, wie es weitergeht./abc/DP/nas