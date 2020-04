VIRUS/GEW bringt möglichen 'Corona-Bonus' bei Schulnoten ins Gespräch

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält einen "Corona-Bonus" bei den Schulnoten in diesem Schuljahr für möglich.



"Sollte eine Öffnung der Schulen nicht mehr möglich sein, können Noten auch nach den bisher erbrachten Leistungen plus eines "Corona-Bonus" gegeben werden", sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). "Im Zweifel soll die Bewertung zugunsten des Schülers ausfallen", sagte Tepe. Entscheidend sei, dass den Schülern kein Nachteil entstehe.

Bei der Öffnung der Schulen müsse der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte sowie der Schüler die zentrale Rolle spielen, sagte Tepe. "Für alle Entscheidungen von der Notengebung bis zur Schulöffnung gilt: Es muss eine Verständigung in der Kultusministerkonferenz darüber geben, dass die Regelungen einvernehmlich vereinbart werden, bundesweit gelten und von allen Ländern anerkannt werden", appellierte die GEW-Vorsitzende an die Politik.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hofft darauf, dass Schulen ihren Betrieb wieder schrittweise aufnehmen. "Man könnte beispielsweise dann mit den Abschlussklassen und der Oberstufe beginnen. Falls Bundesregierung und Länder jedoch am 14. April die Beschränkungen nicht lockern und den Lockdown nicht beenden, brauchen wir uns über die Öffnung der Schulen nach den Osterferien weiterhin keine Gedanken zu machen", sagte Meidinger der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Dienstag). Er fügte hinzu: "Wenn wie in Niedersachsen die Sommerferien bereits in der zweiten Junihälfte beginnen, macht es Sinn, jetzt bereits über Versetzungen und Zeugnisse nachzudenken."/shy/DP/stk