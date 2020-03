VIRUS/GESAMT-ROUNDUP: Corona wirbelt Weltsport durcheinander

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fußball-EM wird offenbar um ein Jahr verschoben auf 2021, Olympia in Tokio ist nach einem positiven Test im Organisationskomitee nun auch vom Coronavirus betroffen: Die Pandemie von Sars-CoV-2 hat weitere massive Auswirkungen auf den Weltsport.





DIE FUßBALL-EM SOLL VERLEGT WERDEN

Nun soll die Euro im Sommer nächsten Jahres vom 11. Juni bis 11. Juli ausgetragen werden. Einem entsprechenden Vorschlag der Europäischen Fußball-Union hätten am Dienstag die nationalen Ligen sowie die Europäische Clubvereinigung ECA zugestimmt, wie unter anderem das ZDF berichtete. Es mussten allerdings noch die 55 UEFA-Mitgliedsverbände der Verschiebung zustimmen, ehe dann das UEFA-Exekutivkomitee die endgültige Entscheidung treffen konnte.

Der Zeitraum vom 12. Juni bis 12. Juli in diesem Jahr müsste aber nicht zur fußballlosen Zeit werden: Nach den Unterbrechungen des Spielbetriebs unter anderem in Deutschland, Italien, Spanien, England und Frankreich könnten die nationalen Meisterschaften dann zu Ende gespielt werden. Zumindest bis zum 30. Juni, der Stichtag für viele Verträge von Spielern.

HERTHA BSC UNTER HAUS-QUARANTÄNE

Wie unberechenbar und unplanbar die Lage derzeit allerdings ist, erlebte Bundesligist Hertha BSC am Dienstag. Mannschaft, Trainer und Funktionsteam - alle wurden umgehend unter Haus-Quarantäne gestellt. Eigentlich wollte der Tabellen-13. das Training dank einer Sondergenehmigung durch den Berliner Senat wieder aufnehmen. Dann aber gab Hertha bekannt: Ein Spieler - der Name wurde nicht genannt - ist positiv auf den Coronavirus getestet worden.

"Wann die Mannschaft wieder gemeinsam auf dem Platz stehen kann, ist derzeit noch offen", betonte Sport-Geschäftsführer Michael Preetz in einer Mitteilung. Auch das zeigt, dass der Plan der Deutschen Fußball Liga, die Zwangspause am 2. April zu beenden, schnell wieder hinfällig sein könnte. Wobei in Berlin ohnehin ein Sportverbot bis 19. April herrscht.

Dass in der dritten Liga nach einem Beschluss des DFB mit den Vereinsvertretern per Videokonferenz von Montagabend bis zum 30. April nicht gespielt werden soll, hat bei einigen Vereinen große Sorgen um die Zukunft ausgelöst. Der Chemnitzer FC lässt bereits die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen prüfen, um bis dahin finanziell abgesichert zu sein.

CORONAVIRUS ERREICHT ORGANISATIONSKOMITEE IN TOKIO

Während in Deutschland die Sorgen von Sportlerinnen und Sportlern, sich unter den gegebenen und erschwerten Umständen überhaupt noch einigermaßen auf Tokio vorzubereiten immer größer werden, wurde Kozo Tashima, Vizepräsident des Organisationskomitees, positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Das berichteten japanische Medien am Dienstag in Berufung auf ungenannte Kreise. Ob weitere Mitglieder neben dem 62-Jährigen im Organisationskomitee infiziert sind, bleibt abzuwarten, die Zweifel an den Spielen vom 24. Juli bis 9. August aber wachsen weiter.

Sollten sie über die Bühne gehen, steht allerdings hinter der Form auch der deutschen Athletinnen und Athleten ein Fragezeichen. Trainingsplätze, Sportarenen, Schwimmhallen - fast alles ist abgeriegelt. Wie sollen sie sich also vorbereiten auf das Großereignis, das nur alle vier Jahre stattfindet? "Du kannst als Sportler versuchen, deine Tage zu strukturieren und zu planen. Aber das ist nicht immer ganz so einfach, denn häufig passieren Dinge, die du nicht planen kannst", schreibt die 23 Jahre Sprinterin Gina Lückenkemper bei Instagram. Nur ein Beispiel von vielen. Die Hoffnung ist ein geplantes "Team-D"-Trainings-Zentrum in Kienbaum bei Berlin. Umsetzung und Startzeitpunkt sind aber auch hier noch offen./jmx/DP/fba