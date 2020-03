VIRUS/GESAMT-ROUNDUP: 13 Asylbewerber infiziert - Amt beschränkt Anhörungen

BERLIN (dpa-AFX) - Auch die Bewohner von mehreren Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.



Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag auf Anfrage mitteilte, sind bislang 13 bestätigte Infektionen an sechs Standorten in vier Bundesländern bekannt sowie 31 Verdachtsfälle an vier Standorten in drei Bundesländern. "Alle Bundesländer haben Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionsketten in den jeweiligen Aufnahmeeinrichtungen ergriffen", sagte der Sprecher weiter. Dazu seien sie in regelmäßigem Austausch mit dem Bundesinnenministerium.

In Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Robert Koch-Institut seien die Länder gebeten worden sicherzustellen, "dass alle schutzsuchenden Personen, die bei ihrer Ankunft registriert werden, im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und vor dem Hintergrund des Reiseweges" entsprechend medizinisch in Augenschein genommen und getestet würden.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) schränkte unterdessen seine Arbeit wegen des Infektionsrisikos stark ein. Schutzsuchende dürfen nur noch dann einen Asylantrag stellen, wenn sie entweder negativ auf das Virus getestet wurden oder eine 14-tägige Quarantäne nachweisen können. Das Gleiche gilt für Anhörungen im Asylverfahren. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag auf Anfrage mitteilte, wurden zudem die Befragungen im Widerrufsverfahren bis zum 29. März ausgesetzt.

Bei der sogenannten Widerrufs- und Rücknahmeprüfung wird nach maximal fünf Jahren geprüft, ob womöglich Schutzgründe weggefallen sind. Es soll auch festgestellt werden, ob Erkenntnisse aufgetaucht sind, dass der anerkannte Flüchtling bei der Antragstellung womöglich falsche Angaben zu seiner Identität gemacht hatte.

Die Bundesregierung hat noch nicht entschieden, ob Ausländern, die in Deutschland Asyl beantragen wollen, unter dem seit Montag geltenden Grenzregime noch die Einreise gestattet werden soll. Die Beratungen dazu laufen nach dpa-Informationen noch.

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Suhl haben Bewohner erneut gegen die wegen eines bestätigten Coronavirus-Falles verhängte Quarantäne protestiert. Etwa 15 bis 20 Personen verbarrikadierten am Montag deswegen teilweise den Weg zur Kantine, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem hätten sie Kinder vor sich postiert, um die Polizei auf Distanz zu halten. Den Polizisten sei es gelungen, die Situation mit Gesprächen zu entschärfen, sagte eine Sprecherin. Inzwischen habe sich die Lage beruhigt.

Bereits am Wochenende hatten Bewohner der Einrichtung versucht, diese trotz Quarantäne zu verlassen, und laut Polizei Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte geworfen./abc/zei/DP/fba