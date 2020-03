VIRUS/Fußball-Finanzierung in Corona-Krise: Mehr Möglichkeiten ohne 50+1

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

KÖLN (dpa-AFX) - Im Zeichen der Corona-Krise könnten Investoren für Fußballclubs bei der Suche nach neuen Einnahmequellen aus Sicht von Sportökonom Christoph Breuer womöglich zunehmend wichtig werden.



"Irgendwann würde man dann auch über mögliche Investorenlösungen sprechen", sagte der Professor der Deutschen Sporthochschule Köln der Deutschen Presse-Agentur. Die im deutschen Fußball geltende 50+1-Regel schränkt dabei den Handlungsrahmen der Vereine ein. "Ich kann natürlich auch mit der 50+1-Regel Investoren suchen, die dann halt nicht die Stimmenmehrheit übernehmen", sagte Breuer. "Aber es würde zusätzliche Möglichkeiten geben, wenn es die 50+1-Regelung nicht gäbe."

Die 50+1-Regel soll den Einfluss von Investoren begrenzen. Sie stellt sicher, dass Vereine auch dann die Entscheidungsgewalt über ihre Profiabteilungen behalten, wenn sie diese in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben.

Durch den derzeit wegen des neuartigen Coronavirus ausgesetzten Spielbetrieb drohen den Vereinen hohe Einnahmeausfälle. "Wenn sich Teile des Profifußballs in der sich abzeichnenden finanziellen Situation weiter vehement gegen Investorenbeteiligung wehren - ich will noch nicht von Übernahmen sprechen -, stellen sie damit infrage, ob das System nach der Corona-Krise noch genauso aussieht wie vorher", sagte Breuer. "Dann stellt sich zum Beispiel die Frage, ob die Top-Spieler in der Bundesliga gehalten werden können. Die anderen Ligen haben natürlich auch Corona-Probleme, sind aber flexibler aufgestellt, weil eine größere Investorenoffenheit da ist. Das könnte sich als Wettbewerbsnachteil des deutschen Fußballs erweisen."/the/DP/zb