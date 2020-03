VIRUS/Fußball-EM: Vorbereitungsturnier in Katar abgesagt

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

DOHA (dpa-AFX) - Das für die nächste Länderspiel-Pause angesetzt EM-Vorbereitungsturnier in Katar ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus kurzfristig abgesagt worden.



Geplant war für Ende März ein Turnier mit Europameister Portugal sowie den weiteren EM-Startern Belgien, Kroatien und der Schweiz. Über die Absage berichtete nun der belgische Verband auf seiner Homepage. In Katar werden schon jetzt alle Spiele der nationalen Meisterschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Ob ein möglicher Plan B, die Testspiele stattdessen in Europa auszutragen, realisiert wird, war zunächst offen./pre/DP/stk