VIRUS: Für Berufspendler an deutsch-polnischer Grenze Regelungen noch unklar

COTTBUS (dpa-AFX) - Nach der Schließung der Grenzen Polens für Ausländer wegen der Coronavirus-Krise bleibt die Lage für Berufspendler zunächst unübersichtlich.



In Forst (Spree-Meiße) arbeiten nach Angaben der Stadt vor allem im Pflegebereich viele polnische Mitarbeiter im Schichtdienst, die wegen des geschlossenen Grenzübergangs in der Stadt nun Schwierigkeiten hätten, zur Arbeit zu gelangen. Darunter seien Mitarbeiter der Diakonie, des Deutschen Roten Kreuzes und des Lausitz-Klinikums, sagte die Bürgermeisterin von Forst, Simone Taubenek, der Deutschen Presse- Agentur am Montag. "Es ist eine diffuse, schwierige Lage." Die polnischen Beschäftigten müssten auf den Grenzübergang an der Autobahn A15 ausweichen und durch die Kontrollen lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Nach Angaben des Brandenburger Europaministeriums dürfen polnische Pendler, die etwa in medizinischen Einrichtungen oder anderen brandenburgischen Unternehmen arbeiten und in Polen leben, die Grenze in beide Richtungen überqueren. Voraussetzung ist, dass sie eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers oder ihren Arbeitsvertrag mit sich führen. Zuvor hatte sich unter anderem Brandenburgs Europaministerin Katrin Lange Ende der vergangenen Woche dafür eingesetzt, dass Pendler von den Grenzsperrungen ausgenommen sind.

"Egal wie die Lage sich entwickelt, wir müssen die kritische Infrastruktur absichern und da sind wir zwingend auf die polnischen Arbeitskräfte angewiesen", sagte Taubenek mit Blick auf den Pflegebereich. Allein die Volkssolidarität der Stadt habe 30 polnische Beschäftigte. Auf kleinem Dienstweg könnten kurzfristige Lösungen zwischen deutschen und polnischen Behörden vor Ort denkbar sein. Letztlich müsse es dazu aber auf Bundesebene eine generelle Verständigung geben, forderte Taubenek.

"Es gibt mit Bezug auf die Pendler Fragen ohne Ende", sagte auch der Sprecher der Stadt Frankfurt (Oder), Uwe Meier. Von polnischer Seite gebe es Zusicherungen für Ausnahmen, endgültige Regelungen seien aber noch nicht bekannt.

Ähnliches berichtet die Stadt Guben/Gubin (Spree-Neiße) an der polnischen Grenze, wo es zum Alltag gehört, dass täglich viele Polen über die Stadtbrücke nach Deutschland zur Arbeit fahren. Im Industriegebiet Süd der Stadt etwa seien mehrere Hundert Mitarbeiter beschäftigt, die sich auf lange Kontrollen durch die polnischen Behörden einstellen müssten, sagte Stadtsprecherin Laura Böhme. Alle lokalen größeren Firmen hätten ihren Angaben zufolge auch polnische Mitarbeiter.

Nach Angaben der Industrie-und Handelskammer (IHK) Cottbus sind in Südbrandenburg zahlreiche Unternehmen von den Grenzschließungen direkt betroffen. Aktuelle Anfragen zur Situation erreichten die IHK etwa aus den Branchen Gesundheitswesen, Verkehr und Logistik, dem Reinigungsservice und dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Die Kammer empfiehlt, Arbeitnehmer mit einer Bescheinigung zum Nachweis der Beschäftigung in dem Unternehmen auszustatten. Zusätzlich sollten polnische Arbeitnehmer eine Kopie ihres Arbeitsvertrags mitführen.

Maik Bethke, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus forderte ein abgestimmtes Verfahren zwischen den Grenzregionen und den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, damit der Hin- und Rückverkehr von Waren und Arbeitnehmern weiterhin gewährleistet ist.

Nach Brandenburg und Berlin fahren nach Angaben des Europaministeriums etwa 17 000 Berufspendler, die teilweise in sensiblen Bereichen wie im medizinischen oder Pflegebereich oder in der Logistik arbeiten./na/DP/nas