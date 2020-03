MÜNCHEN/WÜRZBURG (dpa-AFX) - In Bayern ist erstmals ein Patient nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.



Der 80-Jährige hatte Vorerkrankungen und sei in der Nacht zum Donnerstag im Klinikum Würzburg gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in München mit./vge/DP/nas