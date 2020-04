VIRUS: Fraport-Aktionäre können Hauptversammlung nur im Internet verfolgen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport können an der diesjährigen Hauptversammlung des Konzerns wegen der Coronavirus-Pandemie nicht persönlich teilnehmen.



Die Veranstaltung am 26. Mai werde in voller Länge im Internet übertragen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Maßnahme diene dem gesundheitlichen Schutz der Aktionäre und weiterer Beteiligter. Die Aktionäre können auf der Fraport-Internetseite ab 5. Mai unter anderem ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll geben./stw/mis