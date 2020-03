VIRUS: Frankreichs Wirtschaftsminister appelliert an Arbeitnehmer

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaftsminister hat an alle Arbeitnehmer in wichtigen Sektoren appelliert, trotz der landesweiten Ausgangssperre zur Arbeit zu gehen.



Die wirtschaftliche Sicherheit des Landes müsste angesichts der Coronavirus-Epidemie gewährleistet werden, sagte Bruno Le Maire am Mittwochmorgen im Fernsehsender BFMTV. Er fordere alle Mitarbeiter von noch geöffneten Unternehmen auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und an ihre Arbeitsplätze zu gehen. Besonders wichtig seien nun auch die Produzenten von Lebensmitteln, die Transporteure und die Müllabfuhr, sagte Le Maire.