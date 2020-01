VIRUS: Frankreich will seine Staatsbürger aus Wuhan holen

PARIS (dpa-AFX) - Nach den USA will nun auch Frankreich seine Bürgerinnen und Bürger aus der Metropole Wuhan zurückfliegen, dem Zentrum der neuen Lungenkrankheit.



Man sei dabei, einen direkten Flug von Wuhan nach Paris zu organisieren, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Sonntag nach einem Treffen mit Premierminister Édouard Philippe. Die Rückführung werde mit Zustimmung der chinesischen Behörden geschehen und solle Mitte der Woche stattfinden.

Derzeit sei man dabei, die Bürger und Bürgerinnen zu identifizieren, die die Metropole verlassen wollen. Die Zahl könne sich zwischen mehreren Dutzend und mehreren Hundert Personen bewegen, erklärte die Politikerin. Aus Sicherheitsgründen müsste sie dann für 14 Tage in ein Zentrum zur Beobachtung. Frankreich hatte am Freitag drei Fälle des Coronavirus bestätigt.

Bei den Erkrankten in Frankreich handelt es sich um einen 48-jährigen Franzosen chinesischer Herkunft in Bordeaux, bei einem in Paris diagnostizierten Paar um einen 31 Jahre alten Mann und dessen 30 Jahre alte Ehefrau. Alle drei kamen aus oder über Wuhan nach Frankreich. Nach Angaben der Ärzte gehe es allen dreien soweit gut./sg/DP/zb