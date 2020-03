VIRUS: Frankreich will mutmaßliche Abzocke bei Desinfektionsmitteln prüfen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaftsminister will mutmaßliche Abzocke beim Verkauf von Desinfektionsmitteln und Mundschutzmasken prüfen.



Es gebe Informationen, dass angesichts des neuen Coronavirus beispielsweise Preise für Desinfektionsgele in Online-Shops und auf Verkaufsplattformen verdoppelt oder verdreifacht worden seien, schrieb Bruno Le Maire am Dienstag auf Twitter.

Zuständige Wettbewerbsbehörden seien darauf angesetzt, dem mutmaßlichen Wucher nachzugehen. Die geringste Spekulation mit dem Coronavirus wäre inakzeptabel, schrieb Le Maire. Falls es erforderlich werden sollte, habe er den Entwurf einer Verfügung vorliegen, mit der die Preise für Desinfektionsgele und Schutzmasken reguliert werden könnten. In Frankreich waren bis Dienstag mehr als 190 Sars-CoV-2-Infektionen erfasst./ari/DP/fba