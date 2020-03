PARIS (dpa-AFX) - Wegen der Coronavirus-Krise bleiben in Frankreich alle Schulen geschlossen.



"Ab Montag und bis auf Weiteres werden alle Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Universitäten geschlossen" sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend in einer TV-Ansprache./nau/DP/fba