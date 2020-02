SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Formel 1 verschiebt wegen des Coronavirus den Großen Preis von China.



Das eigentlich für den 19. April geplante Rennen in Shanghai soll zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachgeholt werden, wenn die Situation sich verbessert, wie die Rennserie am Mittwoch mitteilte./hc/DP/jha