VIRUS: Forderungen nach Mundschutzpflicht in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus wird in Berlin über eine Pflicht zum Tragen von Mundschutz nach dem Vorbild Österreichs diskutiert.



In einem Antrag für das Abgeordnetenhaus fordert die AfD-Fraktion eine solche Vorschrift zum "Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den öffentlichen Räumen", um die Bevölkerung besser zu schützen. Auch der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Isenberg, hält das für sinnvoll. "Ich verstehe sehr gut, dass Österreich oder aber Kommunen wie Jena mit einer Maskenpflicht vorpreschen. Das kann auch ein Vorbild für Berlin sein", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Linke positionierte sich gegen eine Maskenpflicht. Die FDP hält diese im Moment für schlecht umsetzbar, weil Masken Mangelware sind./kr/DP/mis