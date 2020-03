VIRUS: Fluggesellschaften sehen noch kein Ende der Coronavirus-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die rasche Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat für Europas Fluggesellschaften unabsehbare Folgen.



Bei einem Branchentreffen in Brüssel berichteten mehrere Airline-Chefs am Dienstag von einem starken Rückgang der Buchungszahlen. "Es ist klar, dass wir noch nicht die vollen Auswirkungen von Covid-19 erkennen können", sagte Air-France-KLM-Chef Benjamin Smith, der auch dem Verband Airlines for Europe (A4E) vorsitzt.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr bezeichnete die Situation als "sehr dynamisch". Derzeit blieben wegen der Viruskrise rechnerisch 23 von 200 Langstreckenmaschinen am Boden. "Die Aussichten hängen sehr von der Entwicklung in Europa in den nächsten Tagen ab", sagte Spohr der Deutschen Presse-Agentur. Erst in zwei Wochen werde man Genaueres sagen können. Derzeit rechnet Lufthansa damit, in den kommenden Wochen das Angebot auf Kurz- und Mittelstrecken im gesamten Konzern um 25 Prozent zurückzufahren./ff/DP/stw