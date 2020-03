VIRUS: Finanzaufsicht in Südkorea verbietet Aktien-Leerverkäufe für sechs Monate

SEOUL (dpa-AFX) - Die Börse in Südkorea will die Marktverwerfungen wegen der Virus-Krise eindämmen.



Ab dem 16. März gilt ein Verbot von Leerverkäufen von Aktien, wie die südkoreanische Finanzaufsicht am Freitag in Seoul mitteilte. Das Verbot soll für sechs Monate gelten. Bei Leerverkäufen werden Aktien verkauft, die der Verkäufer nicht besitzt, sondern geliehen sind./stk/jha/