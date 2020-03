VIRUS: Fiat Chrysler erwägt vorübergehende Werksschließungen in Italien

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

LONDON/TURIN/AUBURN HILLS (dpa-AFX) - Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler erwägt wegen der Coronavirus-Epidemie Werksschließungen in Italien.



Im Rahmen der landesweiten Kampagne gegen den neuartigen Coronavirus würden, wo notwendig, Werke in Italien vorübergehend geschlossen, teilte der Autokonzern am Mittwoch in London mit.

Mit Maßnahmen wie umfangreicherer Hygiene und größeren Abstände zwischen den Angestellten an ihren Arbeitsplätzen soll eine Ausbreitung des Virus eingedämmt werden. Um einen größeren Abstand der Arbeiter an ihren Plätzen zu gewährleisten, soll die Produktion teils heruntergefahren werden. Die Aktien reagierten zunächst kaum auf die Nachricht. Sie hielten sich in der Gewinnzone, hatten allerdings zuletzt wie der Markt insgesamt deutlich nachgegeben./mis/jha