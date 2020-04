VIRUS/Fan-Organisationen: Widerstand gegen Geisterspiele bröckelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fan-Organisation "Unsere Kurve" hat den Profifußball aufgefordert, Lehren aus der Corona-Pandemie und den finanziellen Einbußen zu ziehen.



"Im Moment schauen wir alle wie mit einer Lupe auf den Fußball. Man sollte auch aus der Krise lernen und sie als Chance verstehen: Welche Schritte könnten den Fußball gesünder machen? Wie kann man das überdrehte Rad zurückdrehen?", sagte Helen Breit (Freiburg), Vorstandsvorsitzende von "Unsere Kurve", am Dienstag der Deutsche Presse-Agentur.

Am Donnerstag gibt es eine Videoschalte der Ad hoc-Gruppe Fan-Institutionen und Verbände zu Corona, in der auch Präsidiumsmitglieder der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball Bundes (DFL) vertreten sind. "Die Situation ist sehr dynamisch, deshalb halten wir einen regelmäßigen und unkomplizierten Austausch für sehr wichtig. Außerdem sollen lokale Krisenstäbe eingesetzt werden", sagte Breit.

Zu den im Mai angestrebten Geisterspielen in der 1. und 2. Bundesliga habe "Unsere Kurve" derzeit "keine abschließende Position", nachdem sie sie im März zu Beginn der Krise abgelehnt hatte. "Der Fußball muss den Spagat zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wirtschaftlichen Interessen bewältigen und damit ganz besonders sensibel umgehen", sagte Breit.

Auch die in der Ad hoc-Gruppe nicht vertretene Organisation "Pro Fans" spricht sich nicht mehr gegen Partien ohne Zuschauer aus. "Das Verständnis für Geisterspiele hat sich weitgehend durchgesetzt in der Szene. Die Spiele würden - auch vor dem TV - bei weitem nicht so attraktiv sein wie mit einer vollen Hütte. Aber vielen Vereinen steht ja das Wasser bis zum Hals", sagte "Pro Fans"-Sprecher Sig Zelt./ujo/DP/jha