VIRUS: FIFA-Kongress in Addis Abeba könnte abgesagt werden

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Fußball-Weltverband FIFA prüft aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die Ausrichtung seines Kongresses in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba.



"Wir beobachten die Situation und werden die als angemessen erachteten Maßnahmen gemäß den Empfehlungen der zuständigen Gesundheitsbehörden ergreifen", teilte die FIFA am Donnerstag mit. Zudem werde berücksichtigt, dass an dem jährlichen FIFA-Kongress immer möglichst alle 211 Mitgliedsverbände teilnehmen sollen. Bislang ist die Generalversammlung in Äthiopien für Anfang Juni terminiert./mj/DP/fba