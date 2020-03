VIRUS/FDP-Politiker: Post muss Teil der kritischen Infrastruktur bleiben

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Post-Experte Reinhard Houben hat die Bundesregierung aufgefordert, die Post als Teil der kritischen Infrastruktur zu betrachten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.



"Gerichtspost, Post der Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen, der Ärzte und Krankenhäuser muss gerade jetzt verlässlich funktionieren", schrieb Houben in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Betroffen sind auch wichtige Warensendungen wie Medikamente oder Schutzausrüstung", so der FDP-Politiker weiter.

Es zeichneten sich angesichts der Beschränkung des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Krise Personalengpässe in der Branche ab, so Houben. Der Abgeordnete fordert daher, das Verbot der Sonntagsarbeit in diesen Zeiten zu lockern. Außerdem sollten Angestellte der Branche zu jenen gehören, die weiterhin Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer Kinder in Schulen und Kitas haben. Das haben bislang Angehörige der "systemrelevanten" Berufe, etwa Ärzte, Beschäftigte im Verkauf oder im Verkehrswesen./swe/DP/zb