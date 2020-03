VIRUS/FDP: Kurzfristige Bankfinanzierungen für Firmen staatlich garantiert

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts dramatischer Folgen für kleine Firmen durch die Coronavirus-Krise hat die FDP eine "Überlebens-Brücke" gefordert.



Der FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn wir unsere wirtschaftliche Substanz in Deutschland retten wollen, muss schnellstens gehandelt werden. Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen mit den Rücken zur Wand, da geht es um Tage."

Es sei richtig, Steuern zu stunden und den Unternehmen der Branchen, die von der Krise stark betroffen seien, direkt zu helfen. Es müssten aber zudem kurzfristige Bankfinanzierungen generell staatlich garantiert werden. "Nur so gewinnen wir die Zeit, die wir brauchen, damit staatliche Hilfen bewilligt und ausgezahlt werden können."

Die Regierung hatte am Freitag ein umfassendes Paket auf den Weg gebracht unter anderem mit unbegrenzten Liquiditätshilfen für betroffene Unternehmen. Ziel all dieser Entscheidungen ist es zu verhindern, dass durch die Corona-Krise Unternehmen in Deutschland in Insolvenz geraten oder Arbeitsplätze verloren gehen./hoe/DP/zb