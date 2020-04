VIRUS: FDP-Fraktionsvize nennt Leopoldina-Vorschläge einen Weckruf

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hat die Empfehlungen der Leopoldina zur möglichen Lockerung von Einschränkungen in der Corona-Krise als weiteren Weckruf für die Bundesregierung bezeichnet.



Der Bericht sei auch "Startschuss für die Bundesregierung zur Entwicklung und Umsetzung eines Masterplans zum stufenweisen Wiedereinstieg in eine neue Normalität", erklärte Theurer am Montag. "Zudem ist es eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung wegen der immer noch fehlenden freiwilligen Corona-App und zugleich ein Appell, das schnellstens nachzuholen."

Die Experten der Leopoldina hatten zuvor erklärt, dass viele Teile des öffentlichen Lebens schrittweise unter bestimmten Voraussetzungen wieder normalisiert werden könnten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Studie der Leopoldina als "sehr wichtig" für das weitere Vorgehen bezeichnet./seb/DP/fba