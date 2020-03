VIRUS/FDP-Fraktion: Erhöhung der Ticketsteuer stoppen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

BERLIN (dpa-AFX) - Um den wirtschaftlichen Schaden der Corona-Epidemie für Fluggesellschaften einzudämmen, fordert die FDP einen Aufschub der geplanten Steuererhöhung für Flugtickets - und damit eine Änderung des Klimapakets.



Der Antrag, den die Fraktion in dieser Woche in den Bundestag einbringen will, liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. "Es ist davon auszugehen, dass eine derartige Erhöhung den Luftverkehr, als eine am stärksten vom Coronavirus betroffenen Branchen, weiter wirtschaftlich schwächen wird und Arbeitsplatzverluste bevorstehen", heißt es darin. Die Bundesregierung solle die bereits beschlossene Erhöhung der Luftverkehrsteuer ab April aussetzen.

Die Steuererhöhung soll Flüge verteuern. Die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr wurde im Gegenzug bereits gesenkt. So sollen mehr Menschen dazu bewegt werden, vom Flugzeug auf die klimafreundlichere Bahn umzusteigen. Wer keine weiteren Insolvenzen von Fluggesellschaften wolle, müsse die Erhöhung aussetzen, sagte der FDP-Verkehrspolitiker Bernd Reuther der dpa. "Alles andere wäre unverantwortlich den Beschäftigten gegenüber." Die Luftverkehrssteuer wird für Starts von deutschen Flughäfen aus fällig und muss von den Fluggesellschaften nur für bezahlte Tickets entrichtet werden./ted/DP/zb