VIRUS: FDP im Bundestag ergreift weitere Corona-Vorsichtsmaßnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Fraktion im Bundestag hat nach dem bestätigten Coronavirus-Fall in ihren Reihen weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.



Die ermittelten Kontaktpersonen des erkrankten Abgeordneten Hagen Reinhold aus Rostock seien vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, teilte ein Fraktionssprecher am Donnerstag mit. Es handele sich um Abgeordnete und Mitarbeiter in einem niedrigen zweistelligen Bereich. Auch seien Coronavirus-Tests veranlasst worden. "Zudem arbeitet der Großteil der Mitarbeiter der FDP-Fraktion seit heute mobil. Gleiches wurde den Abgeordneten für ihre Mitarbeiter empfohlen", hieß es weiter.

Die FDP-Fraktion befinde sich weiterhin in enger Abstimmung mit der Parlamentsärztin, der Bundestagsverwaltung und den zuständigen Behörden. "Ziel ist, das Risiko einer weiteren Ausbreitung zu minimieren und den Parlamentsbetrieb sicherzustellen", erklärte der Fraktionssprecher weiter./sk/DP/nas